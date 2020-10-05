DHA

Olay, saat 23.00 sıralarında Yalı Mahallesi, sahil yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre süratli bir şekilde seyir halinde olan 34 JT 2558 plakalı lüks otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Metrelerce sürüklenen lüks otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içindekiler çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.