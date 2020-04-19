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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 600 bin 6 kişi iyileşti.

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de de 77 bin 62 kişi hastalığı yendi.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (88 bin),İspanya (74 bin 797),ABD (68 bin 285),İran (55 bin 987),İtalya (44 bin 927) ve Fransa (35 bin 983) oldu.

ÖLENLERİN SAYISI 160 BİNİ AŞTI

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 160 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 160 bin 784'e, vaka sayısı 2 milyon 232 bin 456'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 39 bin 15 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 23 bin 227 ile İtalya, 20 bin 639 ile İspanya, 19 bin 323 ile Fransa, 15 bin 464 ile İngiltere, 5 bin 453 ile Belçika, 5 bin 31 ile İran, 4 bin 632 ile Çin ve 4 bin 538 ile Almanya takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Hollanda (3 bin 601),Brezilya (2 bin 372),Türkiye (1890),İsveç (1511),İsviçre (1368) ve Kanada (1470)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 600 bin 6 kişi iyileşirken, halen tedavisi süren 1 milyon 571 bin 666 vaka bulunuyor.

İTALYA'DA İYİLEŞEN SAYISINDA REKOR ARTIŞ

İtalya’da dün 2 bin 563 kişinin iyileştiği bunun korona virüs salgınının başından bu yana günlük bazda kayda geçen iyileşen vaka sayısında rekor artış olduğu belirtildi.

Korona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden İtalya’da olumlu gelişmeler yaşanmaya başlandı. Dün tedavi gören 2 bin 563 kişinin iyileştiği İtalya’da günlük iyileşen hasta sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli dün akşam yaptığı açıklamada, son verilere göre İtalya’da toplam 42 bin 727 hastanın tedavi edildiğini söyledi. Borrelli, son bir gün içerisinde 575 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölenlerin sayısının 22 bin 745’e yükseldiğini toplam vaka sayısının ise 172 bin 434 olduğunu ifade etti.

BULGARİSTAN'DA ÖLENLERİN SAYISI 42'YE YÜKSELDİ

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42´ye yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 884'e ulaştı.

Avrupa ve ABD'de merkez üssü haline gelen koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Bulgaristan'da son 24 saatte 6 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 884´e ulaşırken, son 24 saatte 1 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 42´ye yükseldi. Enfekte olan kişilerden 161'nin iyileştiği ifade edildi.

ABD'DE DİYALİZ MAKİNELERİNE İHTİYAÇ ARTTI

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, suni solunum cihazlarının yanı sıra, böbrek yetmezliği için gerekli diyaliz makinelerine de ihtiyacı artırdı.

New York Times gazetesinin haberine göre, yoğum bakım ünitelerinde koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliğinde de beklenmedik bir artış kaydedildi.

Doktorların Kovid-19 hastalarının çoğunda böbrek yetmezliğiyle karşı karşıya kaldığı uyarısında bulunduğu belirtilen haberde, diyaliz makinelerine de ihtiyacın arttığı ifade edildi.

Doktorların Kovid-19'un bazı hastalarda böbrek yetmezliğine neden olduğuna işaret ettiği belirtilen haberde, sınırlı sayıdaki diyaliz makinelerinin hangi hasta için kullanılması konusunda ''ölüm kalım hesabı'' yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çekildi.

VİRÜSÜN BÖBREKLERİ HEDEF ALIP ALMADIĞINA DAİR NET BİR BİLGİ YOK

Virüsün böbrekleri hedef alıp almadığına dair henüz net bir bilginin bulunmadığı ifade edilen haberde, koronavirüsün neden olduğu böbrek hasarının kalıcı olup olmadığının da bilinmediği kaydedildi.

Haberde görüşüne yer verilen Yale Üniversitesi Nefroloji Uzmanı Doktor Alan Kliger, nefroloji uzmanlarının yoğun bakım ünitelerindeki Kovid-19 hastalarının yüzde 20 ila 40'ında böbrek yetmezliğine rastlandığı tahmininde bulunduklarını ifade etti.

Kliger, hastanelerdeki diyaliz makinesi kaynaklarının hızla tükendiğini belitti.

New York Üniversitesi Langone Tp Merkezi'nde görevli Doktor David Charytan da ''Herkes bunun bir solunum yolu hastalığı olduğunu düşündü. Böbrek yetmezliği kimsenin dikkatini çekmedi.'' değerlendirmesinde bulundu.

Haberde, organ hasarının böbrek hücrelerini enfekte eden virüs nedeniyle oluştuğunun ya da Kovid-19 hastalığının ikincil bir etkisinin görüldüğünün ve virüs bulaşan kişilerde kan pıhtısı oluşma eğiliminin arttığının henüz bilinmediğine işaret edildi.

NİJERYA'DA VAKA SAYISI 500'Ü AŞTI

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 542'ye yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgının başkent Abuja yanı sıra 19 eyaletine yayıldığı belirtildi.

Ülkede son 24 saatte yapılan testlerden 49'unun pozitif çıktığı kaydedilen açıklamada, böylece vakaların sayısının 542'ye yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, şimdiye kadar 19 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 166 olduğu kaydedildi.

Nijerya'da salgınla mücadele kapsamında daha önce konulan sokağı çıkma yasağı iki hafta daha uzatılmıştı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin son verilerine göre, kıtada 20 bin 270 Kovid-19 vakası görülürken, 1025 kişi hayatını kaybetti.