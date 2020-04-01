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Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Esence köyü, İstanbul'dan gelenlerin yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye başvurmasının ardından karantinaya alındı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, iddiaya göre son iki haftada İstanbul gibi başka illerde yaşayan 700'e yakın kişi memleketleri olan bin 130 nüfuslu Esence köyüne geldi. Bu kişilerden yaklaşık 60'ı dün öğleden sonra yüksek ateş, öksürük ve boğaz ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Bunun üzerine koronavirüs şüphesiyle köy karantinaya alındı.

Sağlık müdürlüğüne bağlı özel kıyafetli ekipler, köyde evlere tek tek girerek yüksek ateş kontrolü yaptı. Köye giriş çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Jandarma ekipleri, mahallenin karantinaya alındığını belirterek evlerinden çıkmamaları konusunda vatandaşlara megafonla uyarıda bulundu.

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