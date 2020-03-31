Son dakika haber! Karantina ve terhis nasıl olacak? O süre askerlikten sayılacak mı?

Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Ülkemizde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Bilim Kurulu kararları doğrultusunda alınan tedbirler bir bir hayata geçiriliyor. Tedbirlerle ilgili vatandaşların merak ettiği konulardan biri 'askerlik' olmuştu. Askerlerin celp ve terhisine ilişkin ilk açıklama iki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından koronavirüs önlem paketi detayları arasında değinmişti. Erdoğan açıklamasında, "Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır" demişti. Peki askerler karantina işlemi nasıl ve nerede gerçekleştirilecek? Karantina dönemi askerlikten sayılacak mı? İşte o detaylar...

KARANTİNA SÜRECİ NASIL VE NEREDE OLACAK?

Vatani görevini yapmak üzere celp ve sevk işlemleri belli olan asker, ilk önce birliğine teslim olduktan sağlık kontrolünden geçecek ve kendisine rapor veriliyor. Rapor alan asker, 14 gün karantina kuralına uygun şekilde birliğinin bulunduğu kışlada komutanlık tarafından belirlenen yerde karantina altında tutuluyor.

Eğitim birliklerine yeni katılanlar gibi temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş ve erler de 14 gün süreyle gözetim altında tutuluyor. Karantina döneminin ardından askerler yeniden muayene edilip, rapor alınıyor. Testleri negatif çıkan askerler görevlerine başlıyor. Söz konusu karantina süreleri ise askerlik görev süresi içinde sayılacak.

KIŞLA ÇIKIŞI VE SONRASINDA NE YAPILACAK?

Aynı uygulama terhis olacak erbaş, er, yedek subay ve yedek astsubayları da kapsıyor. Terhisine 14 gün kalan personel ayrıntılı ayrılış muayenesi yapılarak yine kışlada uygun görülen yerde gözlem altına alınıyor. 14 günün sonunda ikinci muayeneye tabi tutulan söz konusu personelin herhangi bir semptom görülmemesi halinde yeniden alınan raporla kışladan ayrılmasına müsaade ediliyor. Ancak bu müsaade, Milli Savunma Bakanlığı'nın Genelgesi ile askerlerin gittiği yerde kendisini yeniden 14 gün karantina altına alma şartı ile uygulanıyor.

TERHİS OLAN ASKERLERİN ULAŞIM SORUNU?

Öte yandan İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehir içi ve şehirler arası hizmet veren toplu taşıma araçlarına yönelik yayımladığı genelge sonrasında birçok ilde otobüs askıya alında ve izinle yapılıyor. Bu nedenle terhis olan askerlerin memleketlerine dönüşünde sorun yaşanmaması için önlem alındı. Komutanlıklar ve valilik koordinasyonu ile askerlerin terhisine bir hafta kala otobüs şirketleri ile görüşüp otobüs ayarlanıyor

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