Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Kara, Manisa Vali Yardımcılığına getirildi. Çeşme Kaymakamlığına ise İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı atandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Çeşme Kaymakamı Kara, Manisa Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Çeşme, son dönemde beachlerde koronavirüs tedbirlerine uyulmamasına yönelik görüntüler ile Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşlarının darp edilmesi ile gündeme gelmişti.

Yaşanan bu olayların Kaymakam Hacı Mehmet Kara'nın İçişleri Bakanlığı'nca görev yerinin değiştirilmesinde etkili olduğu öne sürüldü.

Evli, 2 çocuk babası Kara, Manisa Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Çeşme Kaymakamlığına ise İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı atandı.