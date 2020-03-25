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TV 24'de gündeme ilişkin açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Soylu, önemli açıklamalar yaptı. Koronavirüse ilişkin alınan tedbirler hakkında bilgi veren Bakan Soylu şunları söyledi:

"Küresel olarak ilk kez böyle bir krizle karşı karşıyayız. Hem dünyayı iyi takip ediyor ve izliyoruz, aynı zamanda neler yapabileceğimiz konusunda bir süreci yaşamaya çalışıyoruz. Hükümetimiz tarafından çok sıkı tedbirler alındı, bu tedbirler alınmaya devam ediliyor. 65 yaş kararı Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçeklemiş, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla alınan bir karardır. 65 yaş ve üstü yayıcı olarak görülüyor. Hayır böyle değil, çabuk etkilenebilecek bir yaş grubunun sahip olduğu risk unsuru. Bizim görevimiz onları korumak. Sosyal medyada, bu konu kabul gördü. Ama meseleyi tahrik etmek isteyenler, istismar etmek isteyenler var. Bin 748 hesap tespit ettik, bunların yüzde 60'ı terör örgütlerine ait hesaplar. FETÖ, PKK/KCK, DHKP-C. 65 yaş ile ilgili yaptığımız toplantının faydalarını da görüyoruz. Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturduk, herkesle el birliği içinde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayabilmek için Türkiye'ye örnek bir çalışma sergilenmektedir. 239 bin 984 talep geldi. Bunun 209 binine ulaşıldı. Geri kalanı da bilgi amaçlı. 65 yaş üstünde yalnız, hasta, kimsesiz kimselere de ulaşılıyor. 65 yaş üstü için koliler hazırlıyoruz. Bir haftalık erzağı da gönderme fırsatımız var."

TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN AZALMASI

İşyerlerinin kapatılması konusunda açıklama yapan Soylu, "211 bin 326 işyeri umuma kapanmış durumda. Bunları takip ediyoruz. Bin 542'si için idari, 207'sine adli işlem yapıldı" dedi. "Şehirlerarası taşımacılık da yüzde 83 azaldı" diyen Bakan Soylu şehir içi trafiğinin de ortalama yüzde 65 yoğunluk düşmesi olduğunu ve toplu taşıma araçlarında yüzde 65'in üzerinde düşüş olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, "İçişleri Bakanlığı olarak 13 milyon vatandaşımıza mesaj gönderdik. Evde kalmalarının sağlıkları açısından daha iyi olduğunu ifade eden mesaj gönderdik" dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI?

İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı konusunda şunları söyledi:

"Bu bir süreç. Vatandaşımız aldığımız kararlara uyuyor. Hastalığın yaygınlaşması ve süreci hep birlikte izliyoruz. Salgınla ilgili ortaya çıkan süreci Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ve diğer kurumlarımızla değerlendiriyoruz. Aldığımız tedbirlere vatandaşımız uyuyor. Bir üst tedbirler değerlendiriliyor. Birkaç tane daha almamız gereken tedbir var. Atacağımız adımlar var. Vatandaşlarımız kendi OHAL'ini ilan ederse bu konuda daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir. Ama süreç başka bir noktaya giderse farklı tedbirler alınması gerekebilir. Sokağa çıkma yasağından önce uygulayabileceğimiz tedbirler var."