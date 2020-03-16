Abdullah Ustaosmanoğlu vefat etti

İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun amcasının oğlu İstanbul Yeşil Cami Kuran Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı Abdullah Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinin Salı günü öğle namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.