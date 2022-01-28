Gün ağarınca ortaya çıktı! Kayalar yolu kapladı

Artvin’in Arhavi ilçesinde dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları Karadeniz Sahil Yolu'nu ulaşıma kapattı.

İHA'nın haberine göre, Karayolu ekiplerin müdahalesi sonrası yol yeniden ulaşıma açılsa da bölgede ikinci bir heyelana karşı ekipler çalışmalarını durdurdu.

Akşam saatlerinde yaşanan heyelanın boyutu ise gün ağrıyınca ortaya çıktı.

Toprak ve kaya parçaları karayolunun bir bölümü kapatırken, ekipler çalışmalarına başladı.