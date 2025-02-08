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        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Gri' kategorideki 2 terörist yakalandı!

        'Gri' kategorideki 2 terörist yakalandı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Gri kategoride yer alan PKK/KCK mensubu Bülent Taşer ile Leyla Hüşeng isimli teröristler, Edirne ili Meriç ilçesinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 08:29 Güncelleme: 08.02.2025 - 09:23
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        'Gri' kategorideki 2 terörist yakalandı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gri kategoride yer alan terör örgütü PKK/KCK mensubu terörist "Serhabun Malazgirt" kod adlı Bülent Taşer ile "Sarya Baran" kod adlı terörist Leyla Hüşeng'in, Edirne'nin Meriç ilçesindeki "Gürz-45" operasyonuyla yakalandığını bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gürz-45" operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

        Operasyonla, gri kategoride yer alan PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu "Serhabun Malazgirt" kod adlı Bülent Taşer ile "Sarya Baran" kod adlı terörist Leyla Hüşeng'in yakalandığını belirten Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu etkisiz hale getirilen teröristlerden gri kategorideki Bülent Taşer'in 2008 yılında Bitlis-Sehi, Batman-Sason ve Kozluk kırsalında faaliyet yürüttüğünün belirlendiğini aktardı.

        Yerlikaya, teröristin, 13 Mayıs 2012'de Bitlis-Merkez Çalıdüzü köyü bölgesinde meydana gelen uzaktan komutalı EYP kullanma olayının faillerinden olduğunun, 18 Mayıs 2012'de Bitlis/Merkez Yukarıdölek köyü bölgesinde yol kesme, araç yakma ve adam kaçırma eylemine katıldığının, 23 Haziran 2012'de Bitlis-Tatvan arasında bulunan Rahva Trafik Denetleme Büro Amirliğine roketli saldırı eylemini gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini kaydetti.

        Operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin, milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

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