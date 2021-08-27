Korkunç! Göz göre göre 'Zeytin'i ezdi

Göz göre göre 'Zeytin'i ezdi! Arkadaşlarının çabası yürek burktu
İstanbul Ataşehir'de kargo firmasına ait kamyonetin sürücüsü, iş yerinin önünde uyuyan 'Zeytin' isimli köpeği göz göre ezdi. Güvenlik kamerasına yansıyan korkunç olayda Zeytin'in arkadaşları hemen yanına koştu. Zeytin'i aracın altında alıp, hırpaladıkları görülen köpeklerin davranışını değerlendiren veteriner hekim, "Köpeği hırpalıyormuş gibi görünüyor olabilir. Ama içgüdüsel olarak kendine getirmeye, silkelemeye çalışıyorlar ve köşeye çekiyorlar" dedi. Görüntüleri ihbar kabul eden Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sürücüyü gözaltına aldı
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, kargo firmasına ait kamyonetin ezdiği 'Zeytin' isimli sokak köpeği kurtarılamadı. İki sokak köpeğinin, Zeytin'in yanına koştuğu görüntüleri değerlendiren veteriner hekim, "Köpeği hırpalıyormuş gibi görünüyor olabilir. Ama içgüdüsel olarak kendine getirmeye, silkelemeye çalışıyorlar ve köşeye çekiyorlar" dedi.
Olay, geçen perşembe günü Ataşehir'de meydana geldi. Lojistik firmasının beslediği 'Zeytin' isimli sokak köpeği iş yerinin önünde yattığı sırada, park halindeyken sürücüsünün hareket ettirdiği kamyonet üzerinden geçti. Olayı gören 'Pamuk' ve 'Çakır' isimli köpekler de Zeytin'in yanına koştu. Sürücü ise, bir süre sonra aracın kapısını açarak arkaya bakıp, yoluna devam etti. Köpeklerin 'Zeytin'i yol kenarına doğru çekmeleri güvenlik kameralarına yansırken, sesleri duyan iş yeri sahipleri ve çalışanları yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri yaralı köpeği veterinere götürdü. Köpek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
'BİZ NE OLDUĞUNU ŞAŞIRARAK CAMDAN BAKTIK'
Olay gününü anlatan iş yeri çalışanı Ferhan Avcılar, "Kargo şirketi tarafından bir araç, olay yerine yaklaştı ve köpeği görmesine rağmen üzerinden acımasızca geçti. Köpeğin o an can çekişmesine, ölümüne sebep oldu. Biz ne olduğunu şaşırarak camdan baktık. Köpeğin diğer arkadaşları, üzerinden geçilen köpeği çekerek oradan uzaklaştırmak istedi. Biz ne olduğunu anlamadık başta. Can çekişiyordu hayvan. Biz arkadaşları onu öldürüyor zannettik. 'Zeytin' buranın maskotu. Çok sevdiğimiz bir köpeğimizdi. Her sabah su verirdik, yemek verirdik. Herkesin dilindeydi" dedi.
'YAKLAŞIK 2.5 SAAT SONRA ARAÇ GÖNDERDİLER'
Avcılar, "Ben belediyeyi arayıp ve aciliyetini söylediğimde bana 'Hemen yollayacağız, herhangi bir problem yaşanmayacak' dediler. Olayın o kadar ciddi olduğunu söylememe rağmen yaklaşık 2.5 saat sonra bana bir araç gönderdiler. En sonunda geldiler, köpeği aldılar. Sonrasında haber geldi. 'Zeytin'i kaybettik. Hayvan sevmeyenlere söyleyeceklerim, kendi evladınızı koyun, sonuçta o da bir can. Onun da bir ailesi arkadaşları vardı. İçinize hayvan sevgisini aşılayın" diye konuştu.
Kargo aracının ezdiği köpeğin yanına diğer köpeğin koşmasını değerlendiren Veteriner Hekim Sena Bakır ise, "Araç direkt köpeğin üzerinden geçiyor zaten. Diğer köpekler de yanına koşuyorlar. Köpeği hırpalıyormuş gibi görünüyor olabilir. Ama içgüdüsel olarak kendine getirmeye, silkelemeye çalışıyorlar ve köşeye çekiyorlar. Biraz sert yapıyor olabilirler ama içgüdüsel olarak oraya direkt gidiyorlar ve arkadaşlarını kurtarmak amaçlı köşeye çekiyorlar. Kendine gelsin diye biraz silkeleme kendine getirmek için köşeye çekiyorlar arkadaşını" dedi.
POLİS, SÜRÜCÜYÜ GÖZALTINA ALDI
Görüntüleri ihbar kabul eden Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri köpeği ezdiği iddia edilen sürücü Arif Aydoğdu'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydoğdu'nun çıkarıldığı mahkemece dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Bu arada kamyonetin ait olduğu kargo firması da olayla ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
KORKUNÇ! Son dakika: Göz göre göre 'Zeytin'i ezdi! Arkadaşları yürek burktu/son-dakika-goz-gore-gore-zeytin-i-ezdi-arkadaslari-yurek-burktu-3174702
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!