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DETAY | Herkesin merak ettiği soru! Görünenin arkasındaki Vladimir Putin kim? - Güncel Son Dakika Haberleri

Görünenin arkasındaki Putin kim?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 13. gününde devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kişiliği de gündeme geldi. Uzmanlar Associated Press'e Putin'in görünenin arkasındaki karakterini değerlendirdi.

08.03.2022 - 09:53 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin her zaman güçlü, mesafeli, kontrolü elinde tutan bir imajın peşinden gitti ve ülke tarihinde önemli bir zamanda iktidara geldi. 1990'larda Rusya çalkantılı zamanlardan geçiyordu, Komünizm sona ermişti ve 1991'de Mihail Gorbaçov istifa etti. Halefi Boris Yeltsin tartışmalı biriydi, yine de ülkeyi siyasi ve ekonomik krizlerde yönetti.

  • Oxford Üniversitesi St. Peters College'dan Donetsk'ten Ukraynalı bir akademisyen Dr. Vlad Mykhnenko, Associated Press'e Putin'in karakterine ilişkin açıklamalarda bulundu.

     

    Mykhnenko, "Genç Putin'i kalabalıktan ayıran özel bir şey olmadığını söylüyor ancak KGB'nin güvenlik servisine katılması onu Moskova Belediye Başkanı için çalışacağı, Gorbaçov'la tanışması onu farklı çevrelere taşıdı." dedi.

    Mykhnenko, "Putin, fakir bir işçi sınıfı ailesinden geliyor. Babası hakkında karanlık bilgilere sahibiz. O zamanlar St Petersburg'da, Leningrad'da büyüdüğünü biliyoruz. Belli ki herkese zorbalığa uğrayan bir çocuktu. Sovyet tarzı dövüş sanatları yapmaya bu yüzden gitti. Sonra üniversiteye katıldı. Hukuk okudu ve sonra KGB'ye alındı." ifadelerini kullandı.

  • Londra, Kings College Savaş Çalışmaları Bölümü'nden Dr Natasha Kuhrt'a göre, 20. yüzyılın çalkantılı son on yılı Putin'i şekillendirdi. Kuhrt, Putin'in odak noktasının istikrar olduğuna inanıyor.

     

    Kuhrt, "1990'lar kaos yılları olarak görülüyordu. 1998'de mali kriz yaşandı, gerçekten zor bir zamandı. Bu yüzden 1990'ları sürekli bir felaket olarak nitelendiriyor. Bu sebeple Putin'in odak noktası istikrar" dedi.

  • Mykhnenko, Putin'in özellikle kendi ailesi ve gençliğinden beri yakın tuttuğu yakın çevresi hakkında ketum davrandığını söyledi. "Bu ayrıntıları (ailesi ve özel hayatı hakkında) yayınlamaya çalışan tüm Rus yayın organları kapatıldı. Bu yüzden kızları ya özel hayatından  herhangi bir kişisel ayrıntı yayınlama konusunda gerçekten büyük bir baskı var. Bu meseleleri araştırmaya çalışan gazeteciler gerçekten hemen yargılanıyor."

    Mykhnenko'ya göre, Putin'in KGB'de geçirdiği zaman ona aşırı ihtiyat ve güvensizlik öğretti. "Güvensizlik işin içine giriyor çünkü muhtemelen geçmişinden dolayı, insanlar aile üyeleri hakkında ne kadar az şey bilirse, ona ulaşmanın yolları o kadar az oluyor" 

  • Mykhnenko, Rusya'da güçlenen insanlar uzun zamandır Putin'in müttefikleri, ancak özellikle liderler pandemiyle birlikte sıkı bir tecrit uygulandığı için şu anda Rus liderine kimin yakın olduğunu bilmenin zor olduğunu söyledi.

    "Putin'in son iki yılda koronavirüs kısıtlamları gereği sığınakta yaşadığı öne sürüldü. Son zamanlarda tuhaf ve büyük bir masa gördük. Putin, Savunma Bakanı Şoygu ile yakın temasta bulunmadı. Bir sürü insanla gerçekten 'gerçeklikten kopuk' bir teması var."

     

     

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