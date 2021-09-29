'Google Translate' ile başlayan aşkta damada şok!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Kara (44), 2018'de sosyal medya üzerinden Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Riau'nun başkenti Pekanbaru'nun bir köyünde yaşayan Nel Mawati (39) ile tanıştı. Her ikisi de sadece ana dillerini konuşan Kara ve Mawati, 7 ay boyunca sosyal medya üzerinden Google Translate aracılığıyla iletişim kurdu.
30 BİN TL KREDİ ÇEKİP ENDONEZYA'YA GİTTİ
Bir süre sonra Kara ile Bahasa dilini konuşan Mawati, evlenmeye karar verdi. Kara, bankadan 30 bin lira kredi çekip uçakla Endonezya'ya gitti, 13 saat süren yolculuğun sonunda Mawati'nin köyüne ulaştı. Kara ile Mawati, Endonezya'da dini nikah yaptı. Kara, ailesinden evlilik için onay aldığı Mawati'yi, 2019 yılının nisan ayında memleketi Denizli'ye getirdi.
DÜĞÜNDEN 4 AY SONRA GİTTİ, HABER YOK
Burada nikah kıyıp evlenen çiftin düğün masraflarını mahalleli karşıladı. Kara çifti, evlilikleri boyunca da cep telefonlarına yükledikleri çeviri programı aracılığıyla iletişim kurdu. Mawati düğünden 4 ay sonra ülkesine döndü ve bir daha geri gelmedi. Kara, şimdi bir türlü ulaşamadığı Mawati'den boşanmanın yollarını arıyor.
'NEDEN GİTTİ ANLAMADIM, HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM'
Düğünden 4 ay sonra ilk evliliğinden oğlunun kaza yaptığını, memleketine gidip gelmek istediğini söyleyen ancak bir daha dönmeyen Mawati'nin yaklaşık 5 bin lira tutan yolculuk masraflarını arkadaşından borç alarak karşıladığını da belirten Ahmet Kara, şunları söyledi:
"Eşimi havalimanına kadar götürdüm. Gittikten sonra bir süre sosyal medya üzerinden konuştuk, beni istemediğini söyledi. Daha sonra beni sosyal medya hesaplardan engellemiş. 2019 yılının eylül ayından bu yana ona hiçbir şekilde ulaşamadım. Ancak onu sevmiştim. Neden böyle yaptı, anlamadım. Hayal kırıklığı yaşadım. Hala çektiğim kredinin taksitlerini ödüyorum. Boşanmak istiyorum, o da olmuyor. Savcılığa ve aile mahkemesine dilekçe verdim, sonuç alamadım. Hatta şu an bir nişanlım var, onunla evlenmek istiyorum. Ancak resmi nikahlı göründüğüm için ikinci bir evlilik yapamıyorum. Çaresiz kaldım, ne yapacağımı bilmiyorum."
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