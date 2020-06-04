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HaberlerGündemSon dakika ŞOKE EDEN ÖLÜM! 20 gündür aranan kayıp PTT çalışanı, tarlada ölü bulundu! - Haberler

20 gündür aranan kayıp PTT çalışanı, tarlada ölü bulundu!

Antalya'nın Kaş ilçesinde çalışan ve 20 gün önce Elmalı ilçesindeki ailesinin yanına geleceğini söyleyerek ortadan kaybolan PTT dağıtıcısı Uğur Tayman'ın (29) cansız bedeni, dün yonca tarlasında bulundu. Tayman'ın olay yerine kendisini bırakan taksiciye, "Arkadaşlarım gelip beni alacak" dediği öğrenildi

04.06.2020 - 11:48 | Güncelleme: ABONE OL
kayıp gencin cansız bedeni bulundu
DHA

Antalya'nın Kaş'a bağlı Gömbe Mahallesi'ndeki PTT Şubesi'nde dağıtıcı olarak görev yapan Uğur Tayman (29),15 Mayıs'ta Elmalı'da yaşayan ailesini arayıp, iftara geleceğini söyledikten sonra ortadan kayboldu. Tayman'dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri, Tayman için arama çalışması başlattı.

"ARKADAŞIM GELİP ALACAK" DEDİ

DHA'da yer alan habere göre aynı gün ilçe merkezinde görülen, bir gün sonra ise bir taksicinin Pirhasanlar Mahallesi'ndeki Eşek Göleti civarında bıraktığını söylediği Uğur Tayman için gölette de dalgıçlar tarafından arama yapıldı. Ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Uğur Tayman'ın, kendisini gölete bırakan taksiciye, "Arkadaşlarım gelip, alacak" dediği de öğrenildi. Polis taksicinin ifadesine başvururken, Uğur Tayman'ın kaybolduğu bölgede de aramalar yapıldı.

CANSIZ BEDENİ TARLA SAHİBİ BULDU

Dün, Uğur Tayman'ın en son görüldüğü Eşek Göleti'nin yakınındaki yonca tarlasını sulamaya giden çiftçi, yerde hareketsiz yatan bir erkekle karşılaştı. Tarla sahibi durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Jandarma ekipleri, olay yerine geldiklerinde yerdeki kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin cebinden Uğur Tayman'a ait kimlik çıktı. Ardından olay yerine çağrılan ağabeyi İsmail Tayman ve babası Münir Tayman, cesedi teşhis etti.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uğur Tayman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Uğur Tayman'ın ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

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