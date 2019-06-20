Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, FETÖ’nün 15 tüm darbe girişiminin en kritik davalarından Genelkurmay Çatı davasında karar çıktı. Darbe girişimin asker kanadının 1 numarası olmakla suçlanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk 141 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Cumhurbaşkanı eski Başyaveri Ali Yazıcı 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri eski Genelkurmay Personel Başkanı korgeneral İlhan Talu ve Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı tümgeneral Kubilay Selçuk ise 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın emir subayı Levent Türkkan bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Genelkurmay'da sivillere ateş eden sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğamiral Sinan Sürer'e, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

Darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in arasında bulunduğu 13 kişinin dosyaları ayrıldı.