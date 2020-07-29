Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırdık.

Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz."