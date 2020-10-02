Genç kıza ormanda işkence yapmışlardı! İşte verilen karar!

Antalya'da, geçen yıl 31 Ocak'ta Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkiindeki ormanlık alanda, lise öğrencisi S.D., birlikte eve gitmek için yola çıktığı Amina Sufiyeva (19) ile 3 kız arkadaşlarıyla karşılaştı. Kızların otomobille gezme teklifini S.D. ve Amina Sufiyeva, kabul etti. 5 kız, Mehmet Can Yörük'ün (22) kullandığı otomobile bindi.
YERDE SÜRÜKLEYİP DÖVDÜLER
DHA'daki habere göre grup Varsak'taki ormanlık alana geldiğinde, Amina Sufiyeva S.D.'yi erkek arkadaşı Yasin Kamay (24) ile ilişkisi olduğu iddiasıyla darp etti. Bir süre sonra grup, aynı otomobille Konuksever Mahallesi'ndeki boş alana geçerek Yasin Kamay ile buluştu. Gruptakilerden bazıları Yasin Kamay'ın otomobiline bindi.
İki araçla Mazı Dağı mevkisindeki ormanlık alana giden grup, S.D.'yi darp etti. Şüpheliler, genç kızı yerde sürükleyip, dövdü. Ardından da parasını gasbetmeye çalıştı. Dakikalarca süren dayak olayını kameraya da kaydeden grup, S.D.'yi, şikayetçi olması halinde ailesine zarar vermekle tehdit etti.
ZANLILARDAN 4'Ü TUTUKLANDI
Görüntülerin basına yansımasıyla Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini belirledikleri 3'ü 18 yaşından küçük 6 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Amina Sufiyeva ve Yasin Kamay tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Daha sonraki süreçte de Mehmet Can Yörük de tutuklanıp cezaevine gönderildi. Yaşları 18'den küçük olan M.S., M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. S.D.K. tutuklanırken, M.S. ve M.G. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
SANIKLARA CEZA YAĞDI
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 8'inci duruşmasında, tutuklu 4 sanık da tahliye edildi. Ancak davanın 9'uncu duruşması, pandemiden dolayı 9 ay sonra yapıldı.
12 YIL 6 AY HAPİS VERİLDİ
Karar duruşmasına tutuksuz sanıklar ve avukatları ile şikayetçi S.D.'nin avukatı Halit Çaplık katıldı. Mahkeme, son sözlerinde 'büyük pişmanlık duyduklarını' belirterek, üzgün olduklarını söyleyen sanıklardan Amina Sufiyeva'yı ve Yasin Kamay'ı, 'nitelikli yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
ADLİ KONTROLE HÜKMEDİLDİ
Mehmet Can Yörük'ü 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. S.D.K. ve M.G.'yi, 'nitelikli yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, M.S.'yi ise beraat ettirdi. Mahkeme heyeti, ceza verilen tüm sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine de karar verdi.
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