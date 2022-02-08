Genç kız kaçıp bir eve sığındı! Adana'da dehşet!

İHA

Son dakika haberler... Adana'daki korkunç olay edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi.

TARTIŞMANIN ARDINDAN DARP ETTİLER

İHA'da yer alan son dakika haberine ve iddiaya göre, 22 yaşındaki Elif E. isimli genç kadın iki erkek ile tartıştı. Tartışmanın ardından ikili, genç kızı darp etmeye başladı.

KOŞUP BİR EVE SIĞINDI

Bunun üzerine Elif E., kaçıp kurtulmak istedi. Bir süre koşan genç kız daha sonra bir eve sığındı.

GENÇ KADINI KASIĞINDAN VURDULAR

Ancak onu kovalayan iki kişi de eve gelerek genç kadını tabancayla kasığından vurdu. İki zanlı kaçarken ev sahipleri olayı polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

POLİS KAÇAN İKİ ZANLININ PEŞİNDE

Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ise zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.