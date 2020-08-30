Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 94'üncüsünü Call To Victory kazandı! Yarışın büyük bölümünü Sozopol önde götürürken Ahmet Çelik'le Call to Victory dış kulvardan büyük bir atak yaparak zafere ulaştı. Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu üst üste 6. kez kazanma başarısını gösterdi ve tarihi serini güncelledi!
AHMET ÇELİK ÜST ÜSTE 6. KEZ KAZANDI!
Gazi Koşusu'nu üst üste 5 kez kazanan Ahmet Çelik, Call to Victory ile 94. Gazi Koşusu'nda da zafere ulaştı! 89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm" ve 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata" adlı safkanlarla kazanan Çelik, 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı atla kazanarak bu yarışı üst üste kazanma rekoru kırdı.
Tecrübeli jokey, geçen sene yapılan 93. Gazi Koşusu'nu da "The Last Romance" isimli safkanla alarak, üst üste 5 kez birincilik sevinci yaşadı. Çelik böylece aktif jokeyler arasında en fazla yarış kazanan isim unvanını Halis Karataş'la paylaşmaya hak kazandı.
Ahmet Çelik, daha önce bu rekoru 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanan unutulmaz jokey Ekrem Kurt ile paylaşıyordu.
Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak ifade ediliyor. Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 14'ü erkek, 1'i dişi olmak üzere 15 at katıldı.
GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHÇESİ
Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi. At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu. Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.
EN İYİ DERECEYİ "BOLD PILOT" YAPTI
Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor.
1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot" Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı ve Gazi Koşusu'nun 92 yıllık geçmişinin en hızlı safkanı oldu.
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