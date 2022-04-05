Gazetecilere saldırdı! Operasyonla yakalandı!

Son dakika haberler... Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mersin´de 'insan ticareti' suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Gülşen Aruk (35) ile ilgili çalışma başlattı.

Emniyet ekipleri yapılan çalışmanın ardından Gülşen Aruk'un, Adana'nın Seyhan ilçesi Kukuköprü Mahallesi´ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre ekipler, belirlenen adrese yaptığı baskınla Aruk´u yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Aruk, adliyeye sevk edildi.

Bu sırada Aruk, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Aruk, cezaevine gönderildi.