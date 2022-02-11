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Gazeteci Sedef Kabaş hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 yıla kadar hapis talep edilirken, bakanlar Süleyman Soylu ve Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan toplam 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sedef Kabaş ile ABC Radyo, Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Sakar'a, kişilik haklarına haksız saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

"YARGIMIZ GEREKENİ YERİNE GETİRDİ"

Trabzon’da Gençlik Buluşmaları etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden gazeteci Sedef Kabaş’a tepki göstermiş ve "İşte geçtiğimiz günlerde tam bir 5’inci kol faaliyeti elemanı olarak çalışan gazeteci kılıklı biri çıktı. Bize ve bizim şahsımızda milletimize ağır hakaretlerde bulundu. Milletimiz de yargımız da bu kişinin terbiyesizliğini yanına kâr bırakmadı, gerekeni yerine getirdi" ifadelerini kullanmıştı.