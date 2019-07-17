Son dakika haberine göre Galatasaray bir transferi daha bitirdi ve resmen duyurdu! Sarı-kırmızılılar, Jean Michael Seri'nin kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Fulham FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sarı-kırmızılılar bu yaz kadrosunu beş isimle güçlendirmiş ve Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor, Jimmy Durmaz ile Şener Özbayraklı'yı kadrosuna katmıştı.

JEAN MICHAEL SERI KİMDİR?

DOĞUM TARİHİ: 19 Temmuz 1991

DOĞDUĞU İL: Grand-Bereby / Fildişi Sahili

YAŞ: 27

BOY: 1,70 m

UYRUĞU: Fildişi Sahili

ANA MEVKİİ: Merkez orta saha

YAN MEVKİİ: Önlibero

AYAK: Sağ ayak

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 25 milyon Euro

SON SEZON İSTATİSTİĞİ: 32 MAÇ 1 GOL 3 ASİST