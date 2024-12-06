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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray ile TFF mahkemelik oluyor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray ile TFF mahkemelik oluyor

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 13:00 Güncelleme: 06.12.2024 - 13:43
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        Galatasaray ile TFF mahkemelik oluyor... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak.

        NELER YAŞANDI?

        HACIOSMANOĞLU: İSPATLAMAZSAN BEDELİ AĞIR OLUR

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarına çok sert yanıt verdi. TRT Spor'a konuşan Hacıosmanoğlu şunları söyledi:

        * Sayın başkanın açıklamaları ve iftiraları, ahlak sınırlarını zorluyor. Başkanın söylediği 'el uzatanın elini kırarım' sözüne katılıyorum. Hatta ekleyeyim, ruhunu da alırım. Bu bütün kulüplerimiz için geçerli. Camialara sonsuz saygımız var.

        * Oğuzhan Çakır'ın talimatla mı gönderildiği soruluyor. Talimatla verildiği söylenilen maçta Eyüpspor'un hakkı yendi. Yapı diyor...

        * Şimdi yapı, yalıya döndü biliyorsunuz. Benim yalısı olan arkadaşım yok.

        * Benim birisiyle Galatasaray aleyhine konuştuğum ispatlanırsa görevi bırakırım. Orası, Ali Bey'in (Ağaoğlu) evi. Benim de yakın akrabam olur. Orası sanki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yalısı gibi anlatıyorlar.

        * Şahsıma hakaretler bulunan insan, ya düzeltmek zorunda ya da ispatlamak zorunda. Yalılardan, kapı arkalarından size karşı iş tuttuysa haysiyetsiz ve şerefsizdir.

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        * Bu iddiaları kim atıyorsa ispatlamak zorundadır. İspatlamazsa bedeli ağır olur, benim gözümde saygısını yitirmiştir.

        * 13 hafta oynandı. 11 galibiyetiniz var, 2 beraberlik aldınız.

        * Federasyon, kurulları ile yalılarda size operasyon yapsa 3 puan farkla lider olur musunuz?

        * Başkanın söylediği sözler, bizim Galatasaray'a antipati ile bakmamızı sağlamaz.

        * Böyle bir metin yayınlıyorlarsa kamuoyu onların niyetini anlamıştır. Tekrar söylüyorum benim gözümde saygısını tamamen yitirdi. Kulüplerin yarısı istemezse görevi bırakırım.

        GALATASARAY: DERHAL İSTİFA ET

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuşurken Galatasaray da resmi sitesinden bomba gibi bir bildiri yayımlayıp istifa çağrısı yaptı.

        "İbrahim Hacıosmanoğlu İSTİFA" başlıklı açıklama şöyle: "Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar, son günlerde ifade edilen tüm endişelerin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. İbrahim Hacıosmanoğlu; subjektif, adaletten ve futbol bilgisinden yoksun söylemleriyle tarafsızlığını tümüyle kaybetmiş, hatta bir adım ileri giderek bundan sonraki tarafını ilan etmiştir. Galatasaray olarak, tarafsızlığını tamamen yitirmiş Hacıosmanoğlu'nu tüm kurullarıyla birlikte, Türk futboluna daha büyük ve onarılamaz yaralar açmadan, istifa etmeye davet ediyoruz."

        DURSUN ÖZBEK: HAYATIM BOYUNCA BU UCUZ TEHDİTLERİN CEVABINI VERDİM, YİNE VERİRİM

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Özbek'in kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaları şöyle;

        "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bu akşam yaptığı hadsiz açıklamalarla canlı yayında beni açıkça tehdit etmiştir.

        Ben, bu onurlu göreve, Galatasaray’ın haklarına el uzatanlarla sonuna kadar mücadele etmeye ve bunun için her türlü bedeli ödemeye hazır olarak geldim. Hayatım boyunca bu ucuz tehditlerin cevabını verdim, yine veririm. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bu makamın bir zerresine zarar getirmeye çalışılmasını asla kabul etmem.

        Bugün geldiğimiz nokta çok açıktır. Türk futbolu; Stockholm Sendromu’na yakalanmış, bir kişinin esiri olmuş TFF Başkanıyla karşı karşıyadır.

        Tüm spor kamuoyuna sesleniyorum: Bu ruh halindeki bir kişinin, Türk futboluna vereceği bir katkının kalıp kalmadığını herkesin iyi düşünmesi gerekmektedir.

        Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir."

        HACIOSMANOĞLU'NDAN YANIT

        Açıklama esnasında canlı yayında olan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Kulübü'ne "İstifayı burada mı açıklayayım yoksa yarın arkadaşlarla görüşerek mi açıklayayım? Yönetim kuruluna sormazsam ayıp olur. Ben çocuklarıma haysiyetli bir miras bırakacağım. İspatlamazsanız bunun bedeli ağır olur. Benim sözlerini ispatlamayan Dursun Özbek'e saygım yok. Benim gözümde saygısını yitirdi. Böyle bir metin yayınlıyorlarsa kamuoyu onların niyetini anlamıştır. Nasıl bir kumpas kurduk size ki siz 3 puan farkla öndesiniz! Kumpas kursak bu mu olurdu? Benim takımım Trabzonspor ya, Ertuğrul başkan bunu söylese toplum 'haklı galiba Trabzonspor ne halde' der. Hiç mi gücümüz yetmedi ya kumpas kurmuşuz hala lidersin! Biz Galatasaray'ın başarısızlığını mı istiyoruz, böyle bir saçmalık olabilir mi? Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda beni alkışlayan Galatasaray taraftarı değil miydi? Bizi korkutmaya mı çalışıyorsun, biz sokaktan geldik! Biz yarını düşünerek yaşamayız. Çok güzel bir açıklama yapmışlar" diyerek yanıt verdi.

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