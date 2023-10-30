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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Sacha Boey için dünya devi devrede! - Galatasaray Haberleri

        Sacha Boey için dünya devi devrede!

        Galatasaray'da son iki sezondur sergilediği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Sacha Boey'e Arsenal'in ardından bir İngiliz devi daha talip oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 10:57 Güncelleme: 30.10.2023 - 10:57
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        • 1

          Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, sergilediği performansla Avrupa kulüplerini peşine takmış durumda.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de kendini gösteren ve başarılı futboluyla alkış toplayan Fransız futbolcu, İngiliz ve Fransız basınında sık sık adından söz ettiriyor.

        • 3

          İsmi son dönemde İngiliz kulüpleri Brighton, Burnley ve Arsenal ile sıkça anılan 23 yaşındaki yıldıza dev bir talip daha çıktı.

        • 4

          Fransız basınının İngiliz medyasına dayandırdığı habere göre; Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, Sacha Boey'i gündemine aldı.

        • 5

          Sağ beke takviye yapmak isteyen Kırmızı Şeytanlar'ın yetkilileri, G.Saray'a 3-2 mağlup oldukları maçta Boey'e hayran kaldı.

        • 6

          Manchester United yönetiminin, genç futbolcu için ocak ayında sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalacağı belirtildi. Haberde ayrıca, Boey için gelecek transfer döneminde İngili ekiplerinin büyük bir yarışa gireceği ifade edildi.

        • 7

          Galatasaray'ın 2021 yazında Fransız ekibi Rennes'den 1 milyon 150 bin euroya kadrosuna kattığı Sacha Boey, bu sezon 19 resmi maçta sarı-kırmızılı formayı giyip 1 de gol kaydetti.

        • 8

          Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Boey'in güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro olarak gösteriliyor.

        • 9

          FRANSA'DAN HABER BEKLİYOR

          Öte yandan Sacha Boey, sergilediği performansla Fransa Milli Takımı'na da göz kırptı. Fransız basını, sık sık Boey'in milli takımda yer alması gerektiğini yazarken, Horozlar'ın hocası Didier Deschamps'a da bu konuda baskı yapılıyor.

        • 10

          Ekim ayının başındaki milli arada Boey'i tercih etmeme nedeni sorulan Deschamps, "Sacha Boey'i takip ediyoruz ancak Boey gibi sağ bek oynayan ve takip ettiğimiz başka futbolcular da var. Bu alanda rekabet olacak." açıklamasını yapmıştı.

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