Ekim ayının başındaki milli arada Boey'i tercih etmeme nedeni sorulan Deschamps, "Sacha Boey'i takip ediyoruz ancak Boey gibi sağ bek oynayan ve takip ettiğimiz başka futbolcular da var. Bu alanda rekabet olacak." açıklamasını yapmıştı.