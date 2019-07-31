Menajerlik şirketinin CEO'su Alonso ise "Emre, benim kim olduğumu öğreneceksin. Celta ile Galatasaray arasındaki anlaşmayı ben yürüttüm. Geriye sadece senin Galatasaray'la anlaşman kaldı" diyerek milli futbolcuya yanıt vermişti.