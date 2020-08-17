Galatasaray, imza atan bir oyuncunun kesilmiş fotoğrafını paylaştı. Fotoğraftaki oyuncunun Omar Elabdellaoui olduğu öğrenildi. Resmi açıklama kısa süre içerisinde yapılacak.

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