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        Haberler Spor Transfer Galatasaray ayrılığı açıkladı: Frankowski - Futbol Haberleri

        Galatasaray ayrılığı açıkladı: Frankowski

        Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'nin zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte 1+1 yıllığına Fransa ekibi Rennes'e kiralandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 20:54 Güncelleme: 05.08.2025 - 22:44
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        Galatasaray ayrılığı açıkladı: Frankowski
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        Galatasaray Kulübü, Polonyalı sağ beki Przemyslaw Frankowski'nin 2 sezonluğuna ve zorunlu satın alma şartıyla Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Rennes'e kiralandığını açıkladı.

        Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Przemyslaw Adam Frankowski'nin, 2025-2026 futbol sezonu dahil olmak üzere 1+1 yıl uzatma opsiyonlu geçici transferi ve 2026-2027 futbol sezonu sonunda zorunlu satın alma şartına bağlı olarak 2027-2028 futbol sezonu için kesin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

        Yapılan anlaşmaya göre Rennes, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonları için ayrı ayrı 2 milyon 750 bin avro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecek. Zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle Fransız kulübü, Galatasaray'a 5 milyon 700 bin avro bonservis bedeli verecek. Ayrıca, anlaşmada 2027-2028 futbol sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere maksimum 1 milyon 300 bin avro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer alıyor.

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        FRANKOWSKI'DEN VEDA MESAJI

        Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Rennes'e transfer olan Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski, Galatasaray'a veda etti.

        Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazen en kısa anlar yoğun, derin ve unutulmaz olabilir. Galatasaray ile yolculuğum 6 ay sürdü ama ömür boyu iz bıraktı. Türkiye şampiyonluğunu ve kupasını birlikte aldık, birlikte kutladık, birlikte mücadele ettik. Taraftarlara teşekkür ederim. Desteğiniz, tutkunuz ve enerjiniz daha önce hiç yaşadığım hiçbir şeye benzemiyordu. Takıma, antrenörlere, çalışanlara ve kulüpteki herkese teşekkür ederim. Kendimizi bir aile gibi hissettik. İstanbul ve buradaki yaşam sonsuza kadar kalbimde kalacak. Kısa ama güzel bir hikayeydi. Teşekkür ederim, asla unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

        Frankowski, geçen sezon ara transferde Ligue 1 ekiplerinden Lens'ten 1 milyon avro kiralama ücreti ve 7 milyon avro zorunlu satın alma maddesiyle kadroya katıldı. Toplam 8 milyon avroya mal olan 30 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi.

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