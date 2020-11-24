Galata'da ürküten görüntü!

Koronavirüs vakalarının arttığı bugünlerde tedbirler daha artırılırken, Galata Köprüsü'ne gelen balıkçıların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.



ÖNLEMLER HİÇE SAYILDI

DHA'nın haberine göre, aralarında maske takmayan, sigara içenlerin de yer aldığı olta balıkçıları, koronavirüs önlemlerini hiçe saydı.

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