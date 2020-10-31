Fransa'daki rahibe silahlı saldırı!

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Gelen son dakika haberine göre CNN kanalı rahibi vuran şahsın kaçtığını ve yakalanması için operasyon başlatıldığını duyurdu.

Polis kaynaklarına göre ülkenin güneyindeki Lyon kentinin 7. bölgesinde Yunan Ortodoks Kilisesi yakınlarında saldırı düzenlendi. Saldırganın av tüfeğiyle papazı kiliseyi kapatırken vurduğu ve sonra firar ettiği öğrenildi. Çok sayıda polisin sevk edildiği kilise ve çevresi güvenlik çemberine alındı.

FRANSA BAŞBAKANI: CİDDİ BİR OLAY

Fransa Başbakanı Jean Castex gazetecilere verdiği demeçte, "ciddi bir olay" meydana geldiğini ancak "henüz kesin bilgilere sahip değiliz" dedi. Castex ayrıca bir "kriz merkezi" nin faaliyete geçirileceğini söyledi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa'nın Lyon şehrinde bu kez bir Ortodoks din adamına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda ağır yaralanan din adamının bir an önce sağlığına kavuşmasını ve bu tür saldırıların son bulmasını temenni ediyoruz. Terörün her türlüsüyle yıllardır mücadele eden bir ülke olarak, Fransız halkına ve Fransa'da yaşayan Ortodoks cemaatine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, teröre karşı dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz" denildi.

PROF. ERBAŞ: HEPİMİZİN ORTAK DÜŞMANLARI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da sosyal medya Twitter üzerinden yayınladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi: Fransa'nın Chateaudun kentinde camiyi hedef alan kundaklama girişimi ve Lyon'da kiliseye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Mabetlere ve din adamlarına yönelik saldırgan tutum sergileyen tüm aşırılıklar hepimizin ortak düşmanıdır.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: İNSANLIKLA İLGİSİ YOK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Fransa’nın Lyon kentinde Ortodoks Kilisesi’ne düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddete karşı Fransa ile dayanışma içindeyiz. Dini mekanlara ve din adamlarına yapılan bu saldırılar insanlık adına mahkum edilmelidir.Terörün dini, ırkı ve milliyeti yoktur. #Lyon’daki barbar ve hunharca eylemi gerçekleştirenlerin ve arkasındaki odakların insanlıkla bir ilgisi yoktur. Düşüncelerimiz ve dayanışmamız saldırının kurbanı, ailesi ve sevenleriyle birliktedir