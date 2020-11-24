O ilçede 53 sağlık çalışanı karantinada!

Vali Yılmaz kentte gerçekleştirdiği denetimlerde, Kadirli Devlet Hastanesi'ndeki pozitif vakalarla ilgili bir soruyu yanıtladı.
DHA'nın haberine göre Yılmaz, "Yaklaşık 1 haftadır orada çalışan, bunların içerisinde doktor, hemşire, ebe, idari personel, teknisyen ve hizmetli kadrosunda çalışan olmak üzere bir haftadır toplam pozitif tanısı konulan kişi sayısı 53'tür. Şu anda hepsi evlerinde ayakta tedavi görüyor. Buna rağmen hizmette herhangi aksama yok, hizmet devam ediyor" dedi.
'PANDEMİ GERÇEKTEN TEHLİKELİ, MAALESEF İNSANLARIMIZI ÖLDÜRÜYOR'
Koronavirüs denetimlerindeki amacın farkındalık oluşturmak ve bu işin ciddiyetinin farkına varılması olduğunu ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, "Koronavirüsü ancak hep birlikte yenebiliriz. Bunun yolu da hep birlikte kurallara uyarak olabilir. Ben özellikle Osmaniyeli hemşerilerimden kurallara uymalarını ısrarla istiyorum. Çünkü bu pandemi gerçekten tehlikeli, maalesef insanlarımızı öldürüyor. Dolayısıyla bunu durdurabilmek için kurallara uymalıyız, kurallara uymaktan başka çaremiz yok." diye konuştu.
'ÖNEMLİ ORANDA KURALLARA UYULDUĞUNUN FARKINDAYIM'
Vali Yılmaz, kentte son bir haftadır artışın devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti: "Bu artışı durdurmamız gerekmektedir, bunun için de kurallarımız bellidir, maskemizi takacağız, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edeceğiz. Bunu ancak bu kurallara uyarak yeneceğimizi ve başarıya ulaşacağımıza inanıyordum.
Çok önemli oranda kurallara uyulduğunun farkındayım, bunu da görüyorum. Bu hassasiyeti gösteren bütün Osmaniyeli vatandaşlarımıza hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Kurallara uymamak, dikkat etmemek hem kendimiz hem sevdiklerimiz açısından tehlike oluşturacağının mutlaka bilincinde olmalıyız ve hepimiz mutlaka ama mutlaka bu kurallara uymalıyız."
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