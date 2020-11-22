İlçe devlet hastanesinde korona paniği!

İHA

Kadirli Devlet Hastanesinde son 3 günde yapılan testlerde aralarında doktor, hemşire, otomasyon, temizlik görevlisi ve güvenlik görevlilerinin olduğu 50 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

İHA'nın haberine göre, koronavirüse yakalanan sağlık çalışanları karantinaya alınırken temaslı olduğu kişiler için de filyasyon çalışması başlatıldı.

Hastane personeline test yapılmaya devam ediliyor. Koronaya yakalanan sağlık personeli sayısında artış olacağından endişe ediliyor.

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