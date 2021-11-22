Fırçayla indirmeye çalıştı! Dananın intikamı!

İstanbul Sancaktepe'de, Hasan Yıldız, yaklaşık 1 ton ağırlığındaki danasıyla kurban kesim alanına geldi. Yıldız, danasını indirmek için kamyonetin arka kapağını açtığında bağlı olduğu ipten kurtulduğunu fark etti.
DANA SAHİBİNİN ÜZERİNE ATLADI
DHA'da yer alan son dakika haberine göre fırçayla dananın kaçmasını önlemek istedi. Ancak korkarak kaçmaya çalışan dana, kamyonetten sahibinin üzerine doğru atladı.
ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU
Kolundan yaralanan Yıldız'ın imdadına kesim alanındaki çalışanlar koştu. Yerde kalan Yıldız çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü. Yıldız'ın kolunda kırıklar olduğu öğrenildi.
"KAPAĞI AÇTIKTAN SONRA DURDURAMADIM"
Yaralanan Hasan Yıldız, "Danayı indirirken, kendiliğinden ipinden kurtulmuş. Ben de habersiz bir şekilde kapağı açtım. Kapağı açtıktan sonra durduramadım. Üzerime atladı. Bağlıydı, kendi kendine çözülmüş. Çözüldüğünü kapağı açtıktan sonra fark ettim.
"KOLUMDA KIRIK VAR AMELİYAT OLACAĞIM"
Tabii geç oldu bu hale geldik. Bana vurdu. Aşağıya attı. Kolumun iki yerinde kırık var. Ameliyat olacağım. O anda hastaneye götürdüler. Film ve tomografi çekildi. Kolumda çıkık vardı. Onu yerine getirdiler. Pazartesi ameliyat olacağım. Kesimlikti o dana. Onu indiriyorduk. Dana sonra kaçtı. 2 saat kovaladık. Sonra kıstırıp yakaladık" dedi.
"DANA FIRÇAYI GÖRÜNCE ÜZERİNE ATLIYOR"
Hasan Yıldız'ın yardımına koşan Enes Kaya ise "Açtı kapağı ben de içeri girdim. Telefondan birine mesaj gösterecektim. Daha sonra yardım etmeye gidecektim. Beklemeden dananın yuları boynundan çıkmış. Fırçayla danayı durdurmak istemiş. Dana fırçayı görünce üstüne atlıyor.
"KOLUMU HİSSETMİYORUM' DEDİ"
Allahtan kolunun üstüne düşmüş. Kafasına düşse daha farklı şeyler konuşurduk. O an ilk müdahaleyi ben yaptım. Apar topar koştum yanına. 'Kolumu hissetmiyorum' dedi. Kendi arabamıza koyduk, hastaneye götürdük" şeklinde konuştu.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Dananın kamyonetten atlayarak sahibini yaraladığı anlar kurban kesim alanındaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Hasan Yıldız'ın kamyonetin arka kapağını açtığı, ipinden kurtulan dananın üstüne atladığı ve kolundan yaralanan Yıldız'ın yerde yattığı, çevredekilerin yardımına koştuğu anlar yer alıyor.
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