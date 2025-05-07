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        Firari şüpheli Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:10 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:10
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        Firari şüphelinin mal varlığına el konuldu
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

        Soruşturma kapsamında şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edildi.

        Şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına, ve banka hesaplarına el konulmasına karar verildiği öğrenildi.

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        #Murat Gülibrahimoğlu
        #son dakika
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