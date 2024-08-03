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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Son dakika: Filipinler'de 6.8 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Filipinler'de 6.8 büyüklüğünde deprem

        Filipinler'de merkez üssü Mindanao adası açıkları olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 10:02 Güncelleme: 03.08.2024 - 10:02
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        Filipinler'de 6.8 büyüklüğünde deprem
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        Filipinler'de sabah saatlerinde 6,8 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

        Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (PHIVOLCS) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Mindanao adası açıkları olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saat ile 06.20'de 9 kilometre derinlikte kaydedilen ve kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından tsunami riski oluşmadı. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.

        Depremin ardından büyüklükleri 5,5'i bulan çok sayıda artçı deprem meydana gelirken, PHIVOLCS yeni artçı depremlerin meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

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