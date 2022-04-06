Fıkra değil gerçek! Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı

İnanılmaz olay, Atakum ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Çelik isimli vatandaş ortağı olduğu arsa ve üzerindeki 2 katlı evi yeni binalar yapılmak üzere bir müteahhitlik firmasına teslim etti.
İHA'nın haberine göre, müteahhit firma arsadaki evin yıkımı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Yıkım için belediyeden yıkım ruhsatı beklenirken şoke eden bir olay yaşandı. Başka bir firmanın kepçe operatörü gideceği adresi karıştırınca gelip bu binayı yıktı. Durum komşuların müteahhit firmaya haber vermesiyle anlaşıldı.
Konu Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne taşındı. Yanlış binayı yıkan kepçe operatörü olay sonrası yıkım masraflarını talep etti. Müteahhit firmanın devreye girmesiyle sorun çözüldü. Binanın ilerleyen tarihte zaten yıkılacak olmasından dolayı bir zarar meydana gelmeyen olay şaşkınlık yaşattı.
"ARADA 2 KİLOMETRE VAR"
Ahmet Çelik ise yaptığı açıklamada, “Ben yıkacaktım burayı zaten müteahhitle anlaştık. Müteahhit bana verecekti burayı. Ben gelmeden başka bir, kepçe operatörü burayı yıkmaya başlamış. Müteahhit de bunu duymuş. Komşular ona haber vermişler. Müteahhit de beni aradı durumu anlattı. Haberimin olmadığını söyledim. Sıkıntı yok zaten biz yıkacaktık ama adam malzemeyi almaya çalışıyor. Normalde gideceği adres 2 kilometre mesafede" dedi.
Müteahhit firma yetkilisi ise olay yaşandığında şehir dışında olduklarını, arsadaki binanın yıkımı için belediyeden yıkım ruhsatı bekledikleri sırada komşuların kepçe operatörünün yaptığı yıkımı haber verdiğini, sonrasında devreye girerek sorunu çözdüklerini bildirdi.
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