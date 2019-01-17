17 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzonspor Kulübü, FIFA'nın verdiği transfer yasağının kaldırılmadığını açıkladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, San Lorenzo Kulübünden transfer edilen Emmanuel Mas'ın en geç 2017 yılının sonuna kadar ödenmesi gereken bonservis taksitlerinden 1 milyon avroluk kısmının ödenmemesi nedeniyle alacaklı kulübün FIFA'ya başvurduğu belirtildi.
Söz konusu borcun mevcut yönetim kurulu döneminde ödendiği, FIFA'nın bordo-mavili kulüple ilgili dosyadan dolayı transfer yasağı cezası verdiği, bu yasağı da 1 yıl süreyle askıya aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gelinen süreçte ise Milan Kulübünden 2017-2018 sezonunda toplam 11 milyon avro karşılığında transfer edilen ve ilk taksitleri de mevcut yönetim kurulumuz döneminde ödenen Jose Ernesto Sosa ile Juraj Kucka'nın ikinci bonservis taksiti olan 2 milyon 200 bin avronun ödenmemesi sonucunda söz konusu kulüp FIFA'ya başvurmuştur. FIFA, Milan Kulübünün başvurusu sonrasında askıda beklettiği transfer yasağını uygulamaya koymuştur. Geçtiğimiz hafta itibariyle Milan Kulübünün şikayetine konu olan 2 milyon 200 bin avronun ödenmesine rağmen FIFA tarafından verilen bu karar kaldırılmamıştır.
Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yasağın kaldırılmasına yönelik gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki hukuk firmalarıyla birlikte FIFA ve CAS'a yaptığı itirazlar ne yazık ki kabul edilmemiştir. Sadece bir transfer döneminde geçerli olmak üzere yani içinde bulunduğumuz kış transfer döneminde kulübümüzün transfer penceresi 31 Ocak 2019 tarihine kadar kapalı olacaktır."
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