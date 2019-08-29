Fettullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) askeri okul öğrencilerinin örgüte kazandırılmasında görevlendirdiği avukat Reşat Nazmi Oral´ın, mahrem yapılanmanın önemli isimleri arasında olduğu belirlendi. Oral´ın 19 yıl sürdürdüğü mahrem imamlığı dönemiyle ilgili vereceği bilgilerin örgütün özellikle TSK´da gizli kalmış yapılanmasının ortaya çıkarılmasında etkili olacağı ifade ediliyor.

FETÖ'CÜ KURUMLARLA BAĞLANTILI

DHA'daki habere göre ABD´de FBI tarafından yakalanan FETÖ´nün eski emniyet imamı Osman Hilmi Özdil´in üst aramasında Oral´ın çalıştığı Evrensel Hukuk Bürosu kartviziti çıktığı da belirlendi. Oral´ın örgütün üst düzey mahrem imamlarından olduğunun 2017 yılında tespit edildiği ve bu tarihten itibaren arandığı öğrenildi. Oral´ın ailesinin de FETÖ ile ilişkili banka, şirket ve okullarda bağlantısı olduğu tespitinin yapıldığı bildirildi.

BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ DE YAPMIŞ

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT´in ortak operasyonları ile Oral, terörle mücadele ekipleri tarafından 29 Temmuz'da Batıkent'te yakalanarak gözaltına alınmıştı. Oral, 9 Ağustos'ta sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine kondu. Oral´ın 1983 yılında örgüte katıldığı, ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesi temsilcisi, 2'nci Ordu ve avukat yapılanması imamı olarak faaliyet yürüttüğü de tespit edildi.