Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

Başkan Ali Koç’un “2 stoper, bir 6 numara ve olursa bir oyuncu daha alacağız” açıklaması sonrası stoper Zanka’yı kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler’in Kolarov, Gustavo ve Kjaer konusunda yaptığı girişimlerden şu ana kadar sonuç alamadığı için B planını devreye sokma kararı aldığı ortaya çıktı.