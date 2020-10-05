Fenerbahçe, PAOK'tan 10 numara bölgesinde oynayan Dimitrios Pelkas ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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