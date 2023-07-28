İtalyanlar duyurdu: İşte Pogba gerçekleri!
Juventus forması giyen Pogba'nın adı bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. İtalyan basını Pogba transferi hakkında önemli bilgiler paylaştı. İşte Pogba gerçekleri...
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Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe birçok futbolcuyu kadrosuna kattı.
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Son eklemeleri de yaparak transferi tamamlamak isteyen Sarı-lacivertliler orta saha bölgesine yoğunlaştı.
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POGBA GÜNDEME GELMİŞTİ
Juventus'ta forma giyen Paul Pogba'nın ismi bir süredir Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile anılıyordu.
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GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Calciomercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe, ne Pogba ne de oyuncunun kulübü olan Juventus ile transfer için herhangi bir görüşme gerçekleştirmedi.
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Oyuncu için Fenerbahçe'nin devrede olmadığının altı çizilen haberde, Al-Hilal ve Inter Miami'nin ise 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
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2022/23 sezonunun başında Manchester United'dan Juventus'a transfer olan Pogba, geçen sezon sakatlıklarla boğuşmuş, İtalya Serie A'da sadece 6 karşılaşmaya çıkabilmiş ve toplamda 108 dakika sahada kalabilmişti.
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Kulüp kariyerinde 444 maça çıkan Paul Pogba 76 gol atarken 99 da asist yaptı.
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Fransız yıldız ayrıca milli takım formasıyla da 91 maçta 11 gol buldu. Pogba, Fransa ile Dünya Kupası'nı da kazandı.
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