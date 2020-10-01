Fenerbahçe, geçtiğimiz 2 sezonu Alanyaspor'da geçiren Senegalli golcü Papiss Cisse'yi transfer ettiğini resmen açıkladı. 35 yaşındaki oyuncunun transfer duyurusunda Gülen Gözler filminde Şener Şen'in canlandırdığı Vecihi karakteri kullanıldı.
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 1, 2020
Papiss Cisse
Doğum tarihi: 3 Haziran 1985
Doğum yeri: Dakar / Senegal
Boy: 1,80 m
Uyruk: Senegal / Fransa
Mevki: Forvet - Santrfor
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 1.50 milyon €
Oynadığı takımlar: FC Metz, AS Cherbourg, LB Châteauroux, Freiburg, Newcastle, SD Luneng, Alanyaspor
Süper Lig performansı: 58 maç 38 gol 2 asist
Toplam performans: 413 maç 183 gol 24 asist
Fenerbahçe Kulübü, Senegalli santrfor Papiss Cisse'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüp, Twitter'da paylaşılan videoda Gülen Gözler filminden bir sahneye yer verdi. Videoda, Şener Şen'in canlandırdığı Vecihi karakterinin uçakla duvarı yıkarak evin içine girmesi yer alırken, montajla Vecihi'nin yüzüne Cisse'nin yüzünün eklendiği görüldü.
Video, "Ailemize hoş geldin." notuyla paylaşıldı.
Kariyerinde Fransa'nın Metz, Almanya'nın Freiburg, İngiltere'nin Newcastle United takımlarında forma giyen 35 yaşındaki golcü futbolcu, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarını Aytemiz Alanyaspor'da geçirdi. Senegal Milli Takımı'nın da formasını giyen Cisse, Süper Lig'de 2 sezonda 58 müsabakada 38 kez fileleri havalandırdı.
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