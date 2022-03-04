Felaketin ardından satılığa çıkarıldı!

Hendek'te 3 Temmuz 2020'de bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 işçi yaşamını yitirdi, 127 kişi de yaralandı.
DHA'nın haberine göre, olayın ardından Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada patlamada ihmali olduğu öne sürülen fabrika sahibi Yaşar Coşkun, fabrika sorumlu müdürü Asiye Angın, fabrika müdürü ve genel ustabaşı Hasan Ali Velioğlu, genel ustabaşı Erşan Öztürk, iş güvenliği uzmanı Aslı Bozkurt, sorumlu personel Ahmet Çağrıcı ve Ali Rıza Ergenç Coşkun hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan dava açıldı. Yaşar Coşkun ile Hasan Ali Velioğlu tutuklu yargılanırken, diğer kişiler ise tutuksuz yargılandı.
DAVADA KARAR ÇIKTI
Pazartesi günü görülen 8´inci duruşmada mahkeme heyeti Aslı Bozkurt, Ahmet Çağrıcı, Erşan Öztürk ve Asiye Angın´ı 6 yıl 8´er ay, Hasan Ali Velioğlu´nu 12 yıl 6 ay, fabrika sahipleri Yaşar Coşkun ve Ali Rıza Ergenç Coşkun´u ise 16 yıl 3´er ay hapisle cezalandırdı.
Tutuklu yargılanan Hasan Ali Velioğlu verilen kararın ardından tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.
İNTERNETTEN SATIŞA ÇIKARILDI
Karar duruşmasının gerçekleştiği gün olan 28 Şubat tarihinde, 225 bin 709 metrekarelik fabrika arazisinin bir emlak şirketi aracılığıyla internet sitesi üzerinden satışa çıkarıldığı görüldü.
130 milyon lira değer biçilen arazi ilanının fotoğraflarında, 7 işçinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı patlama nedeniyle hasar gören ve birçoğu kullanılamaz hale gelen binaların fotoğraflarının da yer aldığı görüldü.
Öte yandan, fabrika arazisinin içerisinde bulunan hasarlı binalarla birlikte yeni alıcısına devredileceği, binaların akıbetinin de yeni alıcıların takdirine bırakılacağı öğrenildi.
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