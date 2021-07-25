İzmir'de akılalmaz kaza

DHA

İzmir'in Balçova ilçesindeki feci kaza, gece yarısı Mithatpaşa Caddesi Konak-Narlıdere istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Pınar K.(35) idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce bariyerlere çarptı sonra da yapımı devam eden Fahrettin Altay-Narlıdere metro inşaatındaki 25 metre yüksekliğinde şafta düştü.

İnşaat alanında çalışan işçiler durumu sağlık, itfaiye ve polise bildirdi. Bölgeye ulaşan polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekiplerince kurtarma çalışması için bölgeye vinçler getirildi.

İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla 25 metre yüksekliğindeki şafta indi. Ekiplerin titiz çalışması sonrası otomobil sürücüsü Pınar K. ve Finlandiya uyruklu olduğu öğrenilen Janek K. (40) şafttan çıkarıldı. İki saatlik çalışmanın ardından yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Pınar K. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Janek K. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavileri süren yaralıların durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, otomobilin sabah saatlerinde şaftın içerisinden çıkarılacağı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.