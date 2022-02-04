Ve bakıcısı konuştu! Gözyaşları içinde anlattı...

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Fatma Girik, geçtiğimiz aylarda daha iyi tedavi görmesi için Bodrum'dan İstanbul'a getirilmişti. Girik, hastanede Kovid-19'a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu 24 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.

Günay Girik, usta sanatçının vefatından hemen sonra, "Ablam hastaneye getirildiğinde koronavirüs değildi." açıklamasını yaptı. Girik, avukatı Akın Centilmen aracılığıyla ablasının hayatını kaybettiği Liv Hospital Ulus Hastanesi'nin yetkilileri ve sanatçının yeğeni Ahu Turanlı hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik

Günay Girik'in suç duyurusunda bulunmasının nedeni ablasının "ihmal" nedeniyle hayatını kaybetmesiydi.

Fatma Girik'in yanında uzun yıllar çalışan Türkmen asıllı bakıcı Gozel Yazyyeva'nın hastanede de refakatçi olarak bulunduğunu belirten Av. Akın Centilmen, "Fatma Hanım hastanede yatarken yanında kalan kişi kendini iyi hissetmeyerek, test yaptırmak istiyor ve durumu Ahu Hanım'a söylüyor. Hastane test için bin lira isteyince Ahu Hanım bunu yaptırmıyor. Birkaç gün sonra Fatma Hanım fenalaşınca bu kişiye test yapıyorlar ve pozitif çıkıyor. Yoğun bakıma alınan Fatma Hanım da hayatını kaybediyor. Bakıcı, yaşanan bu durumu Günay Bey'e anlatınca biz de olayda hastanenin ve Ahu Hanım'ın ihmali bulunduğunu düşünerek suç duyurusunda bulunduk." dedi.

Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı

Ahu Turanlı ise, "Suç duyurusu hakkında konuşmak istemiyorum. Acımız henüz çok taze. Acımızı yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatma Girik'in bakıcısı Gozel Yazyyeva

"TEST YAPTIRMAM İSTENMEDİ"

Tüm bu yaşananların ardından Fatma Girik'in bakıcısı Gozel Yazyyeva da suskunluğunu bozdu. Gözyaşlarına boğulan Yazyyeva MagazinBurada'ya şunları söyledi:

Hastaydım. Ahu Hanım'a, 'Hastayım, test yaptıralım.' dedim. Bin TL'yi duyunca Ahu Hanım, 'Sen üşütmüşündür.' dedi. Bana izin vermediler, çalışmaya devam ettim. Fatma Girik'in doktoru da beni gördü, 'Test yapsınlar sana, izin versinler.' dedi. Sonra ben Ahu'yu aradım. 'Bana izin ver, kendim gidip, test yaptırayım. Ben çalışmak istemiyorum.' dedim. Ahu da, 'Böyle çalışabilirsin, sende koronavirüs falan yok' dedi. Fatma abla ağırlaşınca gidip, kendi testimi yaptırdım ve pozitif çıktım. Virüsü ben bulaştırdım mı bilmiyorum ama keşke ilk başta ben test yaptırsaydım. Ne diyeceğimi bilmiyorum gerçekten. Benim dışımda Fatma Hanım'ın yanına sadece Ahu ve Ahu'nun bir arkadaşı girebiliyordu. Ahu pozitif olduğumu öğrenince, evrağı Günay Bey'e göndermemi istemedi.

Ahu Turanlı

"YETKİLİ MERCİLER ÇAĞIRSIN, İFADEMİ VERİRİM"

Bu açıklamaların ardından Ahu Turanlı ise, "Yetkili merciler çağırsın, ifademi veririm." şeklinde konuştu.

"BÖYLE BİR SUÇ DUYURUSU YOK"

Turanlı'nın avukatı Sabit Emektar, "Asılsız haberler. Günay Bey, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurunda bulunduğunu söylemişti ama böyle bir suç duyurusu yok. O bakıcı acaba birinden talimat mı aldı? Bilemeyiz. Suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

Fatma Girik ile kardeşi Günay Girik

Günay Girik'in avukatı Akın Centilmen, Ahu Turanlı'nın avukatı Sabit Emektar'ın "Asılsız haberler. Günay Bey, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurunda bulunduğunu söylemişti ama böyle bir suç duyurusu yok" şeklindeki açıklamasına cevap verdi.

"DOSYA İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ"

Centilmen, bu konuda Habertürk'e şu açıklamayı yaptı; "O sıralarda Bodrum'da olduğumuz için suç duyurusunu orada yaptık. Bunu yaparken de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere diye olduğunu belirttik. Bodrum Cumhuriyet Başsavclığı dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Dosya, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nda arandıysa bulunamaz. Çünkü İstanbul'a gönderildi. Bulunmadığımız bir suç duyusu hakkında 'Bulunduk' diyebilir miyiz?"