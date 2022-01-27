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Son dakika: Fatma Girik'e veda

Fatma Girik'e veda

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta oyuncu Fatma Girik, son yolculuğuna uğurlanıyor

27.01.2022 - 10:14 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Fatma Girik, üç gün önce Kovid-19'a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olarak gösterilen Girik'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

  • HAYAT ARKADAŞININ YANINA DEFNEDİLECEK

    Fatma Girik için bugün Şişli Belediyesi'nde düzenlenen vedalaşmanın ardından 11.00'da Cemal Reşit Rey Salonu'nda anma töreni yapılacak. Öğle namazının ardından Teşvikiye Camii'nde usta oyuncu için cenaze törene düzenlenecek. Fatma Girik'in cenazesi ardından Bodrum'da hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.

  • "ÖLÜNCE MEMDUH'A KAVUŞACAĞIM"

    Usta oyuncu, daha önce, "Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh’a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin..." demişti.

    "BÜYÜK BİR UĞURLAMA İSTEMİYORUM"

    Fatma Girik, ölümünden sonra nasıl bir cenaze töreni istediğini de söylemişti. Girik, açıklamasında "Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

  • Pek çok ünlü isim Fatma Girik'in vefatı sonrasında üzüntilerini sosyal medya hesaplarından dile getirmişti.

    CÜNEYT ARKIN

    İnanamıyorum... Bağıra bağıra ağlamak geliyor içimden. Ne kadar iyiydi o... Yüreğim yanıyor, büyük bir parçam gitti. Gözümün önünde mavi, yiğit bakışları... Öyle zarif bir kadındı ki... Nasıl dayanırım ben bu acıya? Sen ne iyi insandın! Ne kadar alçak gönüllü, dosttun...Nur içinde yat...

    TARKAN

    Bir efsaneyi daha kaybettik. Fatma Girik’in ölüm haberiyle içim bir başka yandı. Onun yeri hepimizde bir başkaydı galiba. Oyunculuğundaki ustalık, gerçeklik ve samimiyet, hayattaki onurlu, erdemli ve ahlaklı duruşu ile kalplerimizde ilelebet yaşayacak, hiç unutulmayacak o. Nurlar, ışıklar içinde uyu sevgili Fatma Girik…Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim…

    ALİ SUNAL

    Ah Fatma Girik, babamın ortağı, çalışma, yol arkadaşı, dostu, dostumuz biriciğimiz, Ezo’mun isim annesi... Aldığınız künye hala Ezo’nun bileğinde. Bizim için çok değerliydiniz, çok değerlisiniz ve hep çok değerli olacaksınız…

  • HÜLYA KOÇYİĞİT

    İçim yanıyor. Canım arkadaşım, o masmavi gözleriyle hepimize enerji, mutluluk veren dev yürekli, benim canım arkadaşım. İnanasım gelmiyor. Fatma'm, seni ziyaretlerimde ne planlar yaptık arkadaşım. Hani hepsini gerçekleşecektik... Böyle olmadı, yüreğim çok yanıyor. Türk Sineması en önemli oyuncularından birini kaybetti, ben kardeşimi... Bu dünyadan bir Fatma Girik geçti... Ruhun şad olsun Fatma'm, güzel yüreklim. Hepimizin başı sağ olsun.

    AJDA PEKKAN

    Türk sinemasının efsanesi, canım arkadaşım sevgili Fatma Girik'in ölüm haberi beni çok derinden sarstı ve çok üzgünüm. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Ebedi hayatta huzurla uyu canım Fatma'cığım.

    HALE SOYGAZİ

    İlk ameliyatından sonra ziyaret etmiştik . Gene gidecektik, olmadı. Başımız sağ olsun, Türk Sineması'nın sembolü Fatma Girik, saygıyla sevgiyle anacağız.

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