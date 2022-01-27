Fatma Girik'e veda

Pek çok ünlü isim Fatma Girik'in vefatı sonrasında üzüntilerini sosyal medya hesaplarından dile getirmişti.

CÜNEYT ARKIN

İnanamıyorum... Bağıra bağıra ağlamak geliyor içimden. Ne kadar iyiydi o... Yüreğim yanıyor, büyük bir parçam gitti. Gözümün önünde mavi, yiğit bakışları... Öyle zarif bir kadındı ki... Nasıl dayanırım ben bu acıya? Sen ne iyi insandın! Ne kadar alçak gönüllü, dosttun...Nur içinde yat...

TARKAN

Bir efsaneyi daha kaybettik. Fatma Girik’in ölüm haberiyle içim bir başka yandı. Onun yeri hepimizde bir başkaydı galiba. Oyunculuğundaki ustalık, gerçeklik ve samimiyet, hayattaki onurlu, erdemli ve ahlaklı duruşu ile kalplerimizde ilelebet yaşayacak, hiç unutulmayacak o. Nurlar, ışıklar içinde uyu sevgili Fatma Girik…Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim…

ALİ SUNAL

Ah Fatma Girik, babamın ortağı, çalışma, yol arkadaşı, dostu, dostumuz biriciğimiz, Ezo’mun isim annesi... Aldığınız künye hala Ezo’nun bileğinde. Bizim için çok değerliydiniz, çok değerlisiniz ve hep çok değerli olacaksınız…