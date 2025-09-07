Habertürk
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Fatih Erbakan: Milletvekilleri İmralı'ya giderse komisyondan çekilebiliriz | Son dakika haberleri

        Fatih Erbakan: Milletvekilleri İmralı'ya giderse komisyondan çekilebiliriz

        Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin iradesiyle seçilmiş olan milletvekillerinin İmralı'nın ayağına gitmesine biz sıcak bakmayız ve böyle bir şey olması halinde komisyondan çekilme durumunu dahi gündemimize alırız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2025 - 13:50 Güncelleme: 07.09.2025 - 13:50
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin iradesiyle seçilmiş olan milletvekillerinin İmralı'nın ayağına gitmesine biz sıcak bakmayız. Ve böyle bir şey olması halinde komisyondan çekilme durumunu dahi gündemimize alırız." dedi.

        Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Yeniden Refah Partisinin 3. Olağan Büyük Kongresi'ni kasımda Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceklerini belirtti.

        Öngörülen tarihler arasında 16 Kasım veya 30 Kasım'ın öne çıktığını aktaran Erbakan, "Bu 3. Olağan Büyük Kongre'mizin, daha önce yapmış olduğumuz ve katılımıyla, coşkusuyla tarihe geçen birinci ve ikinci büyük kongrelerimizden çok daha büyük katılımla, çok daha büyük coşkuyla ve çok daha etkili şekilde yapılacağına olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

        Erbakan, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları kararına ilişkin, siyasi partilerin kendi içindeki süreçler ve işleyişlerinde birtakım yanlışların, hataların olması durumunda, gerekli düzeltmelerin partiler tarafından yapılması gerektiği görüşünü paylaştı.

        TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinden oluşan bir alt komisyonun İmralı'ya gitmesinin söz konusu olamayacağını ifade eden Erbakan, şöyle konuştu:

        "Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Komisyon'un hiçbir şekilde böyle bir heyet oluşturup İmralı'ya göndermesini tasvip etmeyiz. Burada İmralı'yla görüşecek olan varsa bu MİT'tir. Devlet zaten görüşüyor, MİT zaten görüşüyor. DEM Partili vekiller zaten gidip geliyorlar, görüşüyorlar. Söyleyecekleri bir şey varsa bunlar aracılığıyla söylesinler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin iradesiyle seçilmiş olan milletvekillerinin İmralı'nın ayağına gitmesine biz sıcak bakmayız ve böyle bir şey olması halinde komisyondan çekilme durumunu dahi gündemimize alırız."

