Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Osmaniye'de bir fabrika'da yangın çıktı! 4 işçi dumandan etkilendi!

        Osmaniye'de tekstil fabrikasında yangın; 4 işçi dumandan etkilendi

        Osmaniye'de bir fabrikada çıkan yangın korku dolu anlara yol açtı. 4 saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangında 4 işçi dumandan etkilendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 10:05 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fabrika yangınında 4 işçi dumandan etkilendi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir tekstil fabrikasında sabaha karşı çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        DHA'nın haberine göre dumandan etkilenen 4 işçi, hastaneye kaldırıldı.

        Toprakkale ilçesinde bulunan OSB´deki 40 kişinin çalıştığı tekstil fabrikasının makine bölümünde saat 04.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye çevredeki ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangın, fabrikanın depo bölümlerine ulaşmadan 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 4 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Osmaniye
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Almanya'da yüz binlerce kişi sokağa indi
        Almanya'da yüz binlerce kişi sokağa indi
        Goller öncesi faul var mı?
        Goller öncesi faul var mı?
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        Florida Valisi DeSantis başkanlık seçim yarışından çekildi
        Florida Valisi DeSantis başkanlık seçim yarışından çekildi
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Habertürk Anasayfa