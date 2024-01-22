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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul: Meteoroloji'den uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak! 22 Ocak Pazartesi hava durumu

        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde sağanak yağış ve kar bekleniyor. Marmara'nın yüksek kesimlerinde kar, yağmurla birlikte düşüyor. Hava sıcaklıklarının, iç kesimler ve Doğu Karadeniz'de hissedilir derecede, 8 ilâ 10 derece azalacağı, diğer kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte illerimizin ayrıntılı meteoroloji raporu ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 06:31 Güncelleme: 22.01.2024 - 06:31
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        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güney Doğu Anadolu ile Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu ve Sinop çevreleri yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İÇ KESİMLERDE VE DOĞUDA KAR VAR

        Kıyı kesimler ile güneydoğu kesimlerde yağmur ve sağanak; diğer yerlerde yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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        ÇIĞ TEHDİDİNE KARŞI DİKKAT!

        Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        HAVA SICAKLIĞI 8-10 DERECE DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklıklarının, iç kesimler ve Doğu Karadeniz'de hissedilir derecede, 8 ilâ 10 derece azalacağı, diğer kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        MARMARA VE EGE'DE RÜZGARIN HIZI 70 KM OLACAK

        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 2, Çok bulutlu.

        İSTANBUL: 7, Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu.

        İZMİR: 11, Çok bulutlu.

        KOCAELİ: 6, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu.

        BURSA: 7, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve yüksek kesimler karla karışık yağmurlu.

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        EDİRNE: 5, Çok bulutlu.

        KIRKLARELİ: 3, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı.

        A.KARAHİSAR: 2, Çok bulutlu, akşam ilk saatler kar yağışlı.

        DENİZLİ: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı.

        MANİSA: 9, Çok bulutlu.

        ADANA: 20, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

        ANTALYA: 20, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        HATAY: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

        ISPARTA: 6, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

        ESKİŞEHİR: 2, Çok bulutlu.

        KONYA: 1, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri ile zamanla il genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        YOZGAT: -3, Çok bulutlu ve kar yağışlı.

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        BOLU: 2, Çok bulutlu.

        KASTAMONU: 0, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı, yağışların, kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

        SİNOP: 7, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 8, Çok bulutlu.

        AMASYA: 4, Çok bulutlu.

        SAMSUN: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

        TOKAT: 2, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

        TRABZON: 7, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık ve kar yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ERZURUM: 1, Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        KARS: -1, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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        MALATYA: 6, Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        VAN: 5, Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        Ankara'da dün öğleden sonra başlayan kar yağışı kısa süreli etkili oldu. (Fotoğraf: AA)
        Ankara'da dün öğleden sonra başlayan kar yağışı kısa süreli etkili oldu. (Fotoğraf: AA)

        DİYARBAKIR: 12, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

        GAZİANTEP: 14, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

        SİİRT: 9, Çok bulutlu, aralıklı kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren yüksekleri yoğun kar yağışlı.

        ŞANLIURFA: 16, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

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