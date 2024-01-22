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        Haberler Gündem Güncel Adana'da hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı! - Güncel haberler

        Horoz dövüşüne suçüstü; 80 hayvan kurtarıldı, 205 bin 600 TL ceza

        Adana'da horoz dövüştürerek bahis oynatanlara baskın düzenlendi. Yakalanan 32 kişiye para cezası verildi. 80 horozun da kurtarıldığı açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 09:58 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:07
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        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
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        Adana'da polis, horoz dövüştürerek bahis oynatılan kıraathaneye oyuncu gibi girip, operasyon düzenledi. Yakalanan 32 kişiye 'kumar oynamak' suçundan 205 bin 600 TL ceza uygulandı.

        DHA'nın haberine göre kurtarılan 80 horoz da Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir kıraathanede horoz dövüştürerek kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

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        80 HOROZ KURTARILDI

        Polis, oyuncu gibi girdiği kıraathanede, dövüşlere bahis oynandığını ve para alışverişi yapıldığını delillendirip, dışarıda bekleyen ekiplere haber verdi. Operasyon için harekete geçen ekipler, adrese baskın yaptı.

        Yakalanan 32 kişiye 'kumar oynamak' suçundan toplam 205 bin 600 TL para cezası uygulandı. Horoz dövüşü yapılan anlar da kameraya yansıdı.

        Kurtarılan 80 horoz da Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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