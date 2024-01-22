Trabzonspor-Galatasaray maçında 1. ve 3. gol öncesi faul var mı? Eski hakemler yorumladı

Dakika 12: Galatasaray'ın ilk golü öncesinde Wilfried Zaha, Rayyan Baniya'ya faul yapıyor mu, ihlal var mı?

Bahattin Duran: Baniya zaten koşuyordu, o hafif itmeyle biraz daha öne doğru gitti. İtme var mı, var. Faulü gerektirecek bir itme mi, değil. İhlal değil. Devam kararı doğru.