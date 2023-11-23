Eyüpsultan'da toprak kayması nedeniyle 2 bina boşaltıldı
İstanbul Eyüpsultan'da bir inşaatın kazı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Korku dolu anların ardından 2 bina tedbir amaçlı olarak tahliye edildi
- 1
Eyüpsultan'da bir inşaatın kazı çalışmaları sırasında oluşan toprak kayması nedeniyle 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
- 2
AA'da yer alan habere göre ilçede Merkez Mahallesi Bestekar İbrahimağa Sokak'ta bir binanın temel atma çalışmaları için yapılan kazı sırasında toprak kayması meydana geldi.
- 3
Çalışmaların yapıldığı arsanın arkasında bulunan dörder katlı iki binanın sakinleri, durumu fark etmeleri üzerine belediyeye haber verdi.
-
- 4
Belediye ekiplerinin incelemesinin ardından 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.
- 5
Bina sakinlerinin bazıları yakınlarının evlerine giderken, bazıları da Eyüpsultan Belediyesi tarafından konaklayacakları otellere yerleştirildi.
- 6
Zabıta ekiplerince mühürlenen binaların çevresine güvenlik şeridi çekildi.
-
- 7
Mahallede esnaflık yapan Mülayim Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat çalışması nedeniyle toprak kayması yaşandığını anlatarak, binalarda hasar olup olmadığını bilmediğini, sabaha karşı iki binanın da boşaltıldığını söyledi.